中俄将就石油债务争议展开新谈判--消息

俄罗斯输油管线寡头Transneft一名消息人士周四对路透表示,俄罗斯与中国将就有争议的石油债务举行新的谈判,因俄罗斯努力希望保住与中国之间利润丰厚的天然气供应合同. 他还透露, 新的谈判将在9月12-15日进行, 中石油当前对Transneft的欠款为4,000万美元.路透