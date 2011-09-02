卡扎菲呼吁支持者打持久战

卡扎菲周四在政变上台42周年纪念日之际，通过卫星电视转发的讲话呼吁支持者进行持久战。他说道：“如果利比亚被战火焚毁，谁还能领导它呢？就让它毁灭吧。”在稍後播出的讲话中，他誓言阻断石油出口，威胁口气令人担心出现伊拉克式的叛乱：“准备迎接火拼与巷战吧！”路透