白宫大幅下调经济增长预估

美国总统奥巴马周四大幅下调美国经济成长预估,凸显其在刺激经济更有力复苏和创造更多就业方面承受的艰巨挑战. 奥巴马在年度中期预算评估中预计,2012年大选年的平均失业率料为9%,今年国内生产总值(GDP)料增长1.7%,2012年料成长2.6%,而2月时的预估分别是增长2.7%和增长3.6%. 路透