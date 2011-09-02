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科技电子 | 2011年 9月 2日 星期五 12:20 BJT

百度推出新的易百度移动平台

路透北京9月2日电---中国最大的搜索引擎百度(BIDU.O)周五发表声明称,公司推出新的易百度移动平台(yi.baidu.com/).

百度一直积极致力将业务多元化,已涉足电子商务,网络视频和在线旅游信息等多个领域,以支撑公司成长和提供竞争力.(完)

--编译 白云;审校 张若琪

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