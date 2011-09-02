书荐：走出年轻惆怅 年老让我如此恬淡释然

路透东京8月29日电（记者 Elaine Lies）---随着生日像积木一样越搭越高，手脚逐渐不听使唤、头发越来越稀、臀线渐趋消失……无论多不情愿，似乎一切都那麽自然而然，而又不可避免。

不过，Wendy Lustbader认为无需如此消极落寞。她坚持年轻更多是一种压力，它往往代表着一种不安与迷失的心态，而年岁的累积也远非一种落日黄昏的悲凉。

年近六旬的Lustbader曾经从事社会工作，现为作家。她表示：“整个社会对年老有一种普遍的恐惧悲观心态，真是让我太烦了。处处都是年老的笑话，人人都把未来的岁月看成死胡同，空洞无物。”

“但事实恰恰相反，当你真正去了解老年人，当你像我一样花大量时间跟他们相处，（你会知道）其实是老年人为年轻人担心，因为他们（年轻人）要熬过的事情还有太多太多。”

为了证明与众不同的观点，Lustbader在近期新书《生活越过越美好》（Life Gets Better）中特别提到了在旅游巴士上与一群游客的攀谈经历，车上多为年轻人。

Lustbader安慰车上游客不应为未来忧心忡忡，因为“现年是你人生中最糟糕的岁月。”

听完Lustbader一席话後，很多人明显宽慰了很多，後来几名年轻人主动走上前去，向她坦诚自己如何抑郁、如何有自杀念头，是她的话让他们感觉好了很多。

Lustbader说道：“我们生活在恐惧中，只以为现在肯定是好的，以後一定是越来越糟。这种心态毁了很多事情。”

她表示，无论是自己多年社会工作与心理咨询的切身经历，还是诸多研究发现与亲身经历，全都证明随着年龄的增长，人们会放开年轻时的很多惆怅。

另外，生活经历——无论是好是坏——都会教会人们如何接受、享受眼前所有，而非寄望未来，生活重心也会从物质转向人本。

她说道：“年轻时候感觉如此难以割舍的事情都会慢慢地放开，所以，我们会感觉自由很多……所有老年人都有谈到这种自由的感觉。”

但也不是所有人在上了年纪後都能怡然自得。有的人因太过专注自我，无法拥有一种长期持久的关系，最终落得孤单、失落。Lustbader将自己已过世的母亲归入了这种类型。

同时，Lustbader也表示无意淡化年龄增长过程中身体的衰老。行动不便、体力不支等等确实是令人怅然若失。

但是，所有这一切最终会给人一种如同禅宗般的接纳，并且平添一种对生活中美好事物的热情，因为人们对生活中坏的方面已经了然于心。

她说道：“这是很多老年人经历人生一切後，最终认识到的一点。”

“太多上了年纪後的东西，一些内在的东西，只有我们真正到了年龄才能体会得到。年轻的时候只会看到表面的东西，而我们却被表象欺骗了。”（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌/王燕焜

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