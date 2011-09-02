朝鲜旅游胜地金刚山沦为“鬼城”

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透朝鲜金刚山9月1日电---门庭冷落的旅馆周围杂草丛生，商铺布满蛛网，银行门上挂着大锁。
这是朝鲜境内的现代“鬼城”--金刚山旅游区，该项目1990年代由韩国现代集团旗下企业建设开发，吸引了韩国游客逾百万人次。
位于朝鲜东海岸的金刚山旅游区曾是朝韩合作的象征，现在却一片荒凉，提醒人们朝韩分裂的局面并未改变。
三年前，一名朝鲜士兵在该旅游区射杀一位韩国游客後，该旅游区处于关闭状态，断绝了朝鲜一个重要的外汇收入渠道。
朝鲜上月称解决争端的期限已到，驱逐在该旅游区留守的韩国人，称将开始出售旅游区内价值约4.5亿美元的韩国资产。韩国方面则表示，将通过政治和外交手段，确保这些资产得到保护。
金刚山争端发生在朝核问题陷入僵局的大背景下，朝鲜两年前退出了朝核六方会谈。
本周二，韩国总统李明博撤换对朝立场强硬的原统一部部长，由主张对话的柳佑益接任。
朝鲜官员表示，领导人金正日已经下令重振旅游业。周三，朝鲜开通罗先市至金刚山旅游线路，邀请了中国代表团参观。
但中国公司可能对收购金刚山资产心存疑虑，因担心可能导致中国与韩国外交风波，影响中韩贸易。
中国代表团一位要求匿名的成员告诉路透，“我们不愿意卷入其中。”
但一名美国商人表示对经营金刚山旅游有兴趣，并有报导称朝鲜在日本寻求合作夥伴。
金刚山景区鼎盛时期每年吸引30万名韩国游客，为朝鲜赚取了大量美元。
目前仍有零星外国游客光顾这里，包括澳大利亚人和马来西亚人，他们每人支付2600美元，可在朝鲜旅游一周左右。(完)
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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