从气象条件看今年全国粮食产量有望实现"八连增"--新华

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京9月2日电---今年秋粮能否丰收是关中国通胀走势.来自中国农业部、国家统计局、中国气象局等部门的近60名农业和气象专家预计,从气象条件看今年全国粮食产量有望实现"八连增".
新华社周五报导,在2011年农业气象灾害影响评估暨秋收作物与全年粮食总产量预报会商会上,专家们一致认为,今年春播以来,全国大部农区光热充足,虽总体降水偏少,但秋粮主要产区作物关键生长阶段降水及时,大部地区土壤墑情适宜.
"乾旱、暴雨洪涝、低温寡照、高温热害、台风等农业气象灾害影响范围小、时间短,气象条件总体上利于作物生长发育和产量形成,今年全国粮食产量有望实现八连增."会议称.
中国2010年全年粮食总产量达到5.46亿吨,比上年增长2.9%,实现连续七年增产.
中国总理温家宝周四在求是杂志发表关于当前的宏观经济形势和经济工作称,重申"稳物价"仍是宏观调控首要任务,要毫不放松农业和粮食生产.
温家宝指出,多年来的经验表明,要保持物价稳定,关键是要保持食品价格的稳定,最根本的是要保持粮食和农业生产的稳定发展.
中国政府今年年初提出,要把通胀目标控制在4%以内.而1-7月CPI同比涨幅为5.5%.(完)
--发稿 沈燕; 审校 林高丽
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
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