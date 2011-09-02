蒙古正研究将人民币纳入外汇储备的可能性--报导

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京9月2日电---中国日报周五报导,蒙古央行第一副总裁Bold Javkhlan表示,蒙古正在研究将人民币纳入外汇储备的可能性.
但Javkhlan说,人民币要成为主要的全球货币,还有很长的一段路要走,未来数年美元的主导地位不会动摇.
人民币尚不能自由兑换,但马来西亚、韩国、柬埔寨、白俄罗斯、俄罗斯和菲律宾等国已经将人民币作为其外汇储备的一部分.
中国正努力提高人民币在跨境贸易和投资中的使用,让人民币在国际上起到更大的作用.
中国人民银行与蒙古国中央银行2011年5月签署了金额为50亿元人民币的双边本币互换协议,这是中国自2008年底以来签署的第11个货币互换协议.(完)
--编译 杜明霞;审校 白云
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。