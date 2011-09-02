《阳歌专栏》凡客裁员 中国互联网泡沫初现破裂？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**中国互联网泡沫见证凡客裁员**

中国互联网泡沫呈现初期破裂迹象，高朋网看来不是唯一一个裁员的团购网站。团购领域又现新麻烦，据中国媒体报导，服饰网络零售品牌凡客诚品正在裁员，规模大约有5%。管理层希望确保公司“合适规模”，以筹备四季度IPO计划。

凡客CEO陈年不愿对裁员报导置评。相关文章主要引述了多封公司内部泄漏的邮件与公司低层员工的说法，内容看似可靠。美国团购网站Groupon与腾讯(0700.HK)联手投资的团购网站--高朋网之前已大举裁员，另外准备上市的社交网络开心网也在裁员。

不得不承认，凡客裁员有些令我意外。因为就在上个月，我还估计相对于高朋、京东商城等市场定位宽泛的网站，服装零售商因为特殊市场定位，对于互联网泡沫的免疫力可能更好一些。

但说到底，实际情况是中国互联网市场已经过于拥挤、投资过热，过去一年已经有数以十亿计美元新投资进入这一市场，押注中国网上购物需求将会大增。这一市场尽管在增长，但还是远远不够支撑那麽多新加入的企业。未来数月，随着很多低营收小企业竭力延迟关张或被对手吞食命运，应该还会出现更多企业跟着裁员。

一句话：凡客近来裁员5%，是中国过度膨胀的互联网泡沫初步破裂的最新事件，未来还会有更多企业跟进类似举措。

**工行将从非洲人民币结算业务中获益**

多年来，廉价的工业制品一直是中国的出口引擎，但现在看起来，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)找到了另外一条同样利润丰厚的道路：向非洲“输出”大量人民币。这是我从《中国日报》今天一篇报导得出的信息，该报称，工行在非洲的主要合作夥伴--南非标准银行一名高管称，非洲的人民币结算业务增长潜力巨大。

南非标银中国首席执行官庞凯歌（Craig Bond）称，到2015年，至少有40%的中非贸易（约1,000亿美元）将以人民币结算，届时至少有100亿美元中国对非投资也将以人民币结算。尽管庞凯歌没有提及工行，但业内观察者知道，工行持有南非标银20%股份，两者合作关系紧密，而工行近期计划收购南非标银阿根廷分公司80%股权，将进一步巩固工行和南非标银的关系。

中国大陆目前正以香港为人民币国际化的主要试点，但非洲是这一政策的合理拓展方向，原因是中国是非洲自然资源的最大买方之一，美元和欧元在非洲市场的主导程度不及西方发达国家。我此前说过，我非常欣赏工行与南非标银的联手，工行作为中国最大的商业银行，有望借此进入非洲和拉美的发展中国家市场，充分施展其专长。

即使届时只实现南非标准银行预测值的一半，也将为工行创造巨大商机，工行与标准银行合作，很可能将成为非洲人民币结算业务的主要提供方，为工行海外拓展提供了巨大增长机遇。

一句话：人民币结算业务料将在非洲呈爆发性增长，工行通过与南非标准银行的合作，势将获益匪浅。

编译：张敏/黎黎 发稿：王燕焜

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