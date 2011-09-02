独家：美国施压 中国放缓在伊朗能源投资

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透北京9月2日电(记者 陈爱珠/Chris Buckley)---中国在伊朗的石油和天然气投资减速，有官员和行业高管称这是由于中国试图安抚美国，防止美国制裁中国大型能源企业，伊朗对此大为不满。
这对伊朗事关重大，因中国是为数不多的能够在伊朗大手笔投资、帮助伊朗维持石油产能的主要国家之一。
中国的四位能源企业高管称近几个月中国在伊朗的石油投资减速，尽管中国加大从伊朗进口原油。
中国之所以放慢在伊朗能源投资，至少在一定程度上是由于，中国自去年底以来寻求缓和中美关系，降低中国石油公司遭美国制裁措施冲击的风险。
美国总统奥巴马及其内阁成员敦促中国帮助遏制伊朗核活动，美国副总统拜登近期访问中国时也谈到了这件事。
中国一位能源公司高管称，美国官员曾造访中国能源高管。
一位密切追踪中美关系的美国国会官员告诉路透，美国官员认为中方态度配合。
这位要求匿名的美国官员说：“我记得还是2010年中後期，他们开始对我们传递出这样的明确讯号‘我们不能公开说，但你们会注意到我们不会继续推进这些新合约’。”
伊朗已经注意到这点，并敦促中国企业推进在伊能源项目。目前并无迹象显示中国会冒险破坏与伊朗的关系，但未来两国关系可能趋于紧张、难以控制。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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