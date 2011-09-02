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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 2日 星期五 14:58 BJT

女子1500米美国选手意外夺冠

周四大邱田径世锦赛女子1500米决赛的最後冲刺中发生很多身体接触，25岁的美国“黑马”辛普森乱中取胜夺得冠军，成绩为4分05秒40。英国选手英格兰德以4分05秒68屈居亚军，西班牙选手罗德里格斯排在第三位。前两届世锦赛冠军、巴林名将贾马尔在混乱中排名垫底。路透

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