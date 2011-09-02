版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 9月 2日 星期五 14:57 BJT

小德以完美表现挺进美网第三轮

德约科维奇周四的比赛强度几乎连一堂训练课都赶不上。世界排名第一的小德当天6-0 6-0 6-2轻胜阿根廷选手贝洛克，轻松挺进美网男单32强，也将自己本赛季的战绩提高到59胜2负的骄人数字。小德赛後说道：“前两盘非常完美。我打得相当漂亮。”路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐