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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 2日 星期五 14:57 BJT

沃兹尼亚奇美网轻松晋级

周四在美国网球公开赛女单次轮比赛中，头号种子沃兹尼亚奇继续前行，以6-2 6-0轻松淘汰世界排名第82的荷兰对手鲁斯，挺入第三轮。沃兹尼亚奇开局不利，首盘两次遭遇破发，不过她之後连赢最後9局锁定胜利，比赛用时仅63分钟。沃兹尼亚奇赛後表示开局有点慢热。”路透

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