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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 2日 星期五 14:57 BJT

女子三级跳远乌克兰人夺冠

周四大邱世界田径锦标赛女子三级跳决赛中，乌克兰选手萨拉杜哈夺冠，卫冕冠军萨维格尼因赛中扭伤被迫中途退出。28岁萨拉杜哈第一跳14米94，最终凭借这一成绩夺冠，亚军为哈萨克斯坦选手雷帕科娃，成绩14米89，铜牌得主哥伦比亚伊巴奎成绩为14米84。路透

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