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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 2日 星期五 14:56 BJT

费德勒横扫对手晋级第三轮

周四下午在美国网球公开赛男单比赛中，世界排名第三的五届美网得主费德勒仅耗时77分钟，就以6-3 6-2 6-2横扫世界排名第93的以色列选手杜迪・塞拉，轻松晋级第三轮。费德勒一发得分率高达72%，轰出6记ace球，未遭破发。路透

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