资历较浅的安住淳出任日本财相 意味首相欲掌政策话语权

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
* 首相野田佳彦的选择表明,他将掌握财政问题的控制权
* 野田必须应对震後重建考验,并遏制巨额债务
路透东京9月2日电---日本新首相野田佳彦周五选择了现年49岁、资历较浅的国会议员安住淳出任财务大臣,这意味着财政立场保守的野田将掌握关键经济政策的控制权.
野田佳彦在本周被选为日本五年来第六位首相,他在最初选择财相人选时曾排除安住淳.安住淳曾担任日本民主党国会对策委员长.
野田佳彦的新政府面临着一系列挑战:在结束核危机的同时,需制定出新的能源政策、重建日本遭遇海啸破坏的东北部地区、找到资金来源来因应重建开支,以及日本老龄化社会中的巨额社会福利支出.
"野田的大本营就是财务省,"摩根大通驻东京的股市研究主管Jesper Koll称,"如果他想从中施加影响,那麽没有哪位政客会想担任财相,因为财政、预算和税收政策都将由野田首相所主导."他在内阁官房长官藤村修正式宣布内阁名单前表示.
"无论提名谁,新任财相都可能成为野田佳彦的'应声虫'."
安住淳出生于今年3月遭受严重地震海啸灾害的日本东北部地区,曾是日本放送协会(NHK)播音员,并领导了民主党在2010年的参议院选战,但民主党当时遭遇惨败.
这让反对党占据参议院多数席位,有权阻止议案通过,因此野田佳彦不得不在税收等关键政策上寻求反对党的合作,同时还要力图团结分歧严重的民主党.
安住淳此前担任过防卫副大臣,但外界对其财政政策立场知之甚少.他的第一项任务将是监督第三份追加预算的起草工作.该预算将为灾後重建工作拨款.
欲浏览日本近几任首相图表,请点选链接:(link.reuters.com/cer43s)
内阁当中最难干的或许就是财政工作,财务大臣须竭力控制不断膨胀的公共债务,同时还要设法刺激经济增长.这一职位的更换频率甚至超过首相,安住淳将是日本自2006年以来的第九位财相.
野田佳彦还任命民主党议员钵吕吉雄担任经济产业大臣,後者曾是社会民主党成员,并担任过国会政策委员长.
新任日本经济产业大臣将扮演重要角色,因在福岛核电厂由于地震海啸而爆发全球最严重的核危机後,日本必须拟订新的全国能源政策.
野田佳彦在能源政策上不同于前首相菅直人的强硬反核立场,但承认顾及公众安全疑虑,不可能建造新的反应堆.
经济财政大臣由前财务省官员古川元久担任;现年47岁的玄叶光一郎则出任外务大臣.玄叶光一郎必须加强与美国的安全同盟关系,并与中国保持稳定的关系.
野田佳彦最属意的财相人选冈田克也,为何婉拒担任财相的原因尚不清楚.但冈田克也近期曾暗示,在出任过外务大臣和民主党干事长之後,希望能休息一阵子.(完)
--编译 隋芬/程琳/戴素萍;审校 丁琦
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