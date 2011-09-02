沪综指缩量收低逾1%

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京9月2日电---中国股市沪综指周五收跌1.1%,全周累计下跌逾3%.紧缩政策仍将持续的预期持续发酵,而下周将迎来八只新股发行,显示扩容节奏再度加快,均给市场带来压力.分析人士预期,大盘短线仍会保持阴跌,料先测试2,500点附近的支撑.
沪综指收报2,528.28点,跌27.762点,或1.09%.沪市A股成交额约558亿元人民币,创近14个月新低,前一成交额低位为去年7月8日的502.67亿元.
"今天大的利空没有,但技术上看五日、30日均线都向下运行,压力比较大.我们预计大盘在触及去年低点2,319点以前都会保持阴跌的节奏."太平洋证券分析师周雨称.
根据交易所安排,下周新股发行步伐再度加快,合计有巴安水务、通光线缆等八只新股发行,发行规模逾两亿股.
沪深300指数9月合约尾盘报2,803.8点,跌1.03%,成交量为215,382手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。