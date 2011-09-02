沪综指缩量收低逾1%

路透北京9月2日电---中国股市沪综指周五收跌1.1%,全周累计下跌逾3%.紧缩政策仍将持续的预期持续发酵,而下周将迎来八只新股发行,显示扩容节奏再度加快,均给市场带来压力.分析人士预期,大盘短线仍会保持阴跌,料先测试2,500点附近的支撑.

沪综指收报2,528.28点,跌27.762点,或1.09%.沪市A股成交额约558亿元人民币,创近14个月新低,前一成交额低位为去年7月8日的502.67亿元.

"今天大的利空没有,但技术上看五日、30日均线都向下运行,压力比较大.我们预计大盘在触及去年低点2,319点以前都会保持阴跌的节奏."太平洋证券分析师周雨称.

根据交易所安排,下周新股发行步伐再度加快,合计有巴安水务、通光线缆等八只新股发行,发行规模逾两亿股.

沪深300指数9月合约尾盘报2,803.8点,跌1.03%,成交量为215,382手.(完)