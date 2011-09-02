中国医疗领域开放 吸引外资目光

2009年4月1日在北京一家医院拍到的图片。 REUTERS/Lucy Hornby

路透北京9月2日电（记者 Lucy Hornby）---北京一家知名医院里停着一辆黑色奥迪，从牌照能看出来自1600公里之外的一个省，这证明中国人宁愿远赴千山万水也要到北京来就医。

但是，即使富人有时也感觉到，求医过程与疾病一样让人感到痛苦，各大医院无不充斥着拥挤的人流，过程繁文缛节太多，医护人员却又太少。

民间投资者看到了医疗系统的投资机会，尤其是政府表示允许外资进入医疗领域之後。

保健公司Chindex的执行长（CEO）利普逊（Roberta Lipson）称，“中国人过去对就医的印象是，他们不得不挤进拥挤的公共场所，与医生见面时间却很短，并为此需要从清晨五点就要去排队。”

“那些出门住五星级酒店，远赴欧洲旅行，穿着入时，在高级饭店就餐的人，最终认识到就医也可以有自己的选择。”

利普逊在中国开设的四家医院吸引了日益增加的当地富人，他们愿意付更高的费用享受更好的关照。

中国医疗领域的潜在外国投资者包括了从西方国家大型医疗集团到私募股权基金，他们寻求从拯救陷于亏损的中国医院中获利。

其他可能的受益者还包括那些先行者，他们已经在中国运营着100家外资诊所和医院，譬如新加坡百汇(Parkway)控股公司。

私募股权投资者张岩（音译）表示，“成功的投资者获利回报可以达到20%左右。”张岩和中国合伙人正在寻找6000万到1亿美元资金，投资一家医院。

“中国的医疗体制改革将是最大的私有股权投资机会之一。中国现在有1.3万家医院，无一例外都需要发展资本。”

去年年底前，中国表示将鼓励外资进入医院领域。多数投资者仍在等待政府出台实施细则，例如如何划定投资结构。

中国国务院副总理李克强今年夏天召开特别会议，召集医疗政策顾问商讨如何推进改革。此後政府部门开始到几家合法的私立医院参观调研。

研究公司IMS称，中国医疗支出最近始终处于较快增长中，未来几年药品销售预计每年将增长超过20%。

目前中国医疗开支占国内生产总值（GDP）的5%左右，全球平均水平为9%。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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