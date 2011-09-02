北京研究重点路段收取拥堵费方案

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透北京9月2日电---新华网周五报导称，北京计划在重点路段徵收交通拥堵费，鼓励市民购买新能源汽车，以缓解堵车和污染问题。
新华社称，根据周四发布的规划方案，官员希望通过徵收拥堵费，鼓励更多居民选择公交出行。
报导并未透露拥堵费徵收细节及方式。
新华社称，北京拟推出刺激方案，鼓励居民购买电动车等新能源汽车。规划呼吁完善配套设施，新建更多充电站。
2008年奥运会以来，北京已采取多项措施，缓解交通压力，包括根据车牌号每日部分车辆限行。
但政策效果并不明显，北京交通拥堵情况继续恶化。
今年1月起，北京购车需摇号，每月发放2万个车牌。但这只是放缓拥堵速度，此外，数以万计希望买车、却买不到车的居民表示愤怒。
北京还上调停车费，修建平行路段，拓宽部分十字路口，新建地铁线路，希望以此改善交通拥堵情况。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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