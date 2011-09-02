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时事要闻 | 2011年 9月 2日 星期五 16:34 BJT

北京研究重点路段收取拥堵费方案

路透北京9月2日电---新华网周五报导称，北京计划在重点路段徵收交通拥堵费，鼓励市民购买新能源汽车，以缓解堵车和污染问题。

新华社称，根据周四发布的规划方案，官员希望通过徵收拥堵费，鼓励更多居民选择公交出行。

报导并未透露拥堵费徵收细节及方式。

新华社称，北京拟推出刺激方案，鼓励居民购买电动车等新能源汽车。规划呼吁完善配套设施，新建更多充电站。

2008年奥运会以来，北京已采取多项措施，缓解交通压力，包括根据车牌号每日部分车辆限行。

但政策效果并不明显，北京交通拥堵情况继续恶化。

今年1月起，北京购车需摇号，每月发放2万个车牌。但这只是放缓拥堵速度，此外，数以万计希望买车、却买不到车的居民表示愤怒。

北京还上调停车费，修建平行路段，拓宽部分十字路口，新建地铁线路，希望以此改善交通拥堵情况。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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