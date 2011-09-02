中国富豪称猜疑或扼杀冰岛购地交易

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透北京9月2日电（记者 Sui-Lee Wee/黄燕）---中国地产大佬黄怒波周五表示，中国政府可能会迫使他停止到冰岛买地。他在冰岛的购地计划引发各方猜测，认为他或许是中国对外扩张政策的马前卒。
黄怒波已同意斥资10亿冰岛克朗（合880万美元），购买方圆300平方公里的冰岛Grimsstadir牧场，他计划在此建造一个高尔夫球场、一座酒店和一片户外娱乐区。
这是中国公司首次在冰岛进行的重大投资，但冰岛的战略位置引发了安全疑虑。
黄怒波在接受路透专访时说，“政府可能会说，‘不要去了，别制造麻烦’。”他所指的是公司向中国政府申请批准这宗交易。
他说道，“或许他们会想，‘不要影响中国和冰岛两国关系，引起不愉快’，那样我就只能放弃这个项目。”
黄怒波表示，中国政府有六个月时间来决定是否批准这宗跨国交易。
但他还说道，“他们没有理由不批准。旅游是我们双边关系的核心支点。”
这宗交易尚需获得冰岛政府的最终批准。冰岛内政部长乔纳森（Ogmundur Jonasson）周三告诉路透，由于涉及出售大片土地及其自然资源给一个外国人，因此这一交易需要仔细审查。
一些分析人士称，欧美大陆之间的大西洋岛国--冰岛战略位置非常重要，且邻近多国竞相提出资源诉求的北极地区，因此不能忽略黄怒波购地交易可能产生的安全疑虑。
布鲁塞尔当代中国研究所研究主管霍尔斯拉格(Jonathan Holslag)称：“此项在冰岛投资项目或是民间行为，但它确实符合(中国政府)在海外收购土地、原材料和技术等战略资产的政策方针。”
这次民间购地交易引发的喧嚣凸显很多国家，尤其是西方国家对中国的疑虑益发加深。
黄怒波称，“这是西方对中国的误读，中国所做的每一件事，无论是国家抑或是个人所为，他们都会将其视为‘中国威胁’的一部分。这就像以前如何对待日本一样。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。