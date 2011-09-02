一周综述：短期负面多多 筑底格局延续

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受制于政策面预期落空以及短期资金面承压，今日A股市场全天继续呈现震荡探底走势，其中沪综指再度逼近2500点关口，同时两市成交量继续萎缩，显示投资者谨慎情绪较浓，尾盘沪综指最终报收于2528.28点，下跌1.09%。

上周A股市场刚刚结束连续下跌走出反弹之势，而本周在消息面频传利空消息的影响下，再度震荡下行，周累计跌幅3.21%，市场弱势特征明显。

从盘面观察，市场整体一改上周结构性行情，开始陷入整体低迷态势，前期强势股的纷纷补跌似乎预示短线大盘仍有调整空间；而量能的持续萎缩，说明在预期不明朗、增量资金无望的背景下，资金退出观望气氛浓厚。

笔者认为，短期A股受制于资金预期、政策预期以及业绩预期的变化，政策面与资金面均不支持低估值周期股走强，短期来看A股仍缺乏走强基础，仍然处于震荡寻底筑底阶段。

首先，短期内紧缩政策难以放松。从近期管理层表态来看，稳定调控方向仍是主基调。本周四PMI数据止跌微升显示中国经济仍较为平稳，这给了管理层在经济结构性调整中较为充分的时间，同时温家宝总理对宏观经济的最新表态，再次重申了稳物价仍是宏观调控的首要任务，尽管外需不振对中国经济构成危险，但是中国经济增长放缓并未显现出过多的担忧。

其次，从中报披露的业绩来看，整体并没有出现大的亮点。A股上市公司盈利增逾两成，业绩增长势头较去年有所放缓，业绩风险的增加对市场整体估值中枢的下移可能产生一定的影响。

再次，本周市场负面消息众多，其中对市场冲击最大的无疑是有关三类保证金纳入存款准备金范畴的消息。从目前走势看，大盘并未完全消化其负面影响，存准基数扩大实行後，不仅对银行股造成负面冲击，同时也使得下半年整个市场资金面或将面临相对紧张的收缩状态。

最後，根据交易所安排，下周新股发行步伐明显提速，合计有八只新股将要发行，发行规模超过两亿股，这对本已捉襟见肘的资金面无疑是雪上加霜。

众所周知，近期大盘无论是反弹还是调整，更多的是受到政策预期的左右，定向宽松的提出给了市场对未来政策放松的憧憬，而管理层一再强调，继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，这使得短期政策放松预期彻底落空。

总的来说，全球股市近期的弱势状态尚未改变， A股短线反复的可能性有增无减。不论是资金面还是技术层面，股指都面临较大的压力，後市应继续保持高度警惕。

操作上，鉴于短期方向并不明确，因此建议投资者控制仓位，且不宜盲目进场抄底。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。