普京称国家不应干涉网络言论自由

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透莫斯科9月1日电---俄罗斯总理普京周四称，当今各国不应对网络言论自由设限。这明显是想打消民众对大选前政府可能打压异己言论的顾虑。
普京明确表示，政府拥有限制网络自由的办法，但暗示这样做是不道德的。普京正考虑2012年再度竞选总统。
据俄罗斯多家新闻机构报导，普京在开学首日到访一所中学，他对学生表示：“国家总是有能力进行控制的，但问题是……国家是否有权力进行干涉。”
“在当今世界，你不能对任何事情设限，而应让网络有效运作。”他明显是在暗示，政府应更好地利用网络，应对来自互联网上的批评。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌/王燕焜
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