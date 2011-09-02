普京称国家不应干涉网络言论自由

路透莫斯科9月1日电---俄罗斯总理普京周四称，当今各国不应对网络言论自由设限。这明显是想打消民众对大选前政府可能打压异己言论的顾虑。

普京明确表示，政府拥有限制网络自由的办法，但暗示这样做是不道德的。普京正考虑2012年再度竞选总统。

据俄罗斯多家新闻机构报导，普京在开学首日到访一所中学，他对学生表示：“国家总是有能力进行控制的，但问题是……国家是否有权力进行干涉。”

“在当今世界，你不能对任何事情设限，而应让网络有效运作。”他明显是在暗示，政府应更好地利用网络，应对来自互联网上的批评。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌/王燕焜

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