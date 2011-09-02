百度可能在移动及云计算领域进行并购及投资

路透北京9月2日电---中国最大网络搜索企业百度(BIDU.O)的首席财务官李昕晢周五称,百度正在移动及云计算领域寻觅并购及投资机会.

"我们一直在评估业务需求,并且在业内寻找适合我们的目标,"李昕晢接受路透专访问时表示.

百度稍早公布了即将推出的移动操作系统,而且推出了新的移动应用平台,加强在移动网络市场的版图.

她表示,百度欢迎外界监督,因这为其提供了学习和改善产品的机会.

她表示,百度的互联网开发目标符合中国监管机构的目标.

"互联网影响力日益增强,大家都认识到了这点,我认为我们拥有共同的目标,就是让该产业变得更加健康,"她表示.

百度占中国搜索市场流量的80%左右.(完)