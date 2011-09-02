百度可能在移动及云计算领域进行并购及投资

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京9月2日电---中国最大网络搜索企业百度(BIDU.O)的首席财务官李昕晢周五称,百度正在移动及云计算领域寻觅并购及投资机会.
"我们一直在评估业务需求,并且在业内寻找适合我们的目标,"李昕晢接受路透专访问时表示.
百度稍早公布了即将推出的移动操作系统,而且推出了新的移动应用平台,加强在移动网络市场的版图.
她表示,百度欢迎外界监督,因这为其提供了学习和改善产品的机会.
她表示,百度的互联网开发目标符合中国监管机构的目标.
"互联网影响力日益增强,大家都认识到了这点,我认为我们拥有共同的目标,就是让该产业变得更加健康,"她表示.
百度占中国搜索市场流量的80%左右.(完)
--编译 兰秀娟/张涛;审校 蔡美珍/艾茂林
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。