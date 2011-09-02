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中国财经 | 2011年 9月 2日 星期五 18:33 BJT

国家海洋局责令康菲中国蓬莱19-3油田全部停产

路透北京9月2日电---鉴于蓬莱溢油油田可能会产生新的溢油风险,中国国家海洋局责令康菲中国蓬莱19-3全油田停止回注、停止鉆井、停止油气生产作业.康菲中国需重新编制环境影响报告书,经核准後逐步恢复生产作业.

周五刊登在国家海洋局网站的新闻稿称,海洋局利用日常监测数据并经过现场核查和专家审查,认定康菲公司"两个彻底"没有完成.

新闻稿并称,康菲公司在蓬莱19-3油田长期油气生产开发中,破坏了该采区断层的稳定性,且截止目前对溢油源的彻底封堵没有完成,如维持现有开发方式可能产生新的地层破坏和新的溢油风险.

欲了解更多详情,请点选中国国家海洋局(here)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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