人民币兑美元收盘小跌

* 人民币兑美元收盘小幅下跌

* 因欧洲数据疲软支撑隔夜海外美元走强

* 全天延续窄幅盘整,等待美非农就业报告公布

路透上海9月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周五收盘即期汇价小幅下跌,因欧洲数据疲软支撑隔夜海外美元走强.但在美国非农就业报告出炉前,市场人士多谨慎观望,汇价日内波动有限.

交易员表示,若美国就业数据低于预期,将增强市场对于美联储出台第三轮量化宽松举措(QE3)的臆测,美元走势也将因此承压;若数据优于预期,也仅是短期内把市场焦点从美联储身上移开,但不能完全打消投资者对美国出台新经济刺激措施的预期.

"持美元中期走弱观点的人还是要多一些,因为不管这次的(美国就业)数据好坏与否,都不可能完全打消市场的顾虑."恒生银行(中国)交易员田晓鸣说.

他表示,目前看来人民币兑美元即期汇价在6.38附近的压力仍然存在,後市能否有所突破,还有待中国央行及国际美元表现指引.

美国非农就业报告定于1230GMT出炉,料将显示8月美国非农就业岗位增加7.5万个,但市场有传闻称数据可能要远低于预期.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3826 6.3815 6.3869 6.3896 6.3859 6.3813

美联储主席伯南克上周五表示,美联储已下调了对未来几个季度的成长预期,且美联储9月会议将从一天增至两日,以考虑提供进一步货币刺激的工具和其他问题.

东京汇市欧元周五在亚洲交易时段站稳脚步,因传言称亚洲主权投资者正买入欧元以防守期权边界.欧元此前在海外市场受到疲弱欧元区数据的打击.一些交易商预计,欧元在未来数日或趋于下滑,因外界愈发担忧欧元区经济成长前景,以及欧洲央行可能在下周政策会议上缓和其强硬立场.

以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2790/20 6.2760

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3515/45 6.3540

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水480点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3346元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)