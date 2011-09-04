中美企业500强差距在缩小--中企联

路透成都9月4日电---中国企业联合会周六在成都发布中国企业500强榜单,中企联人士指出,中国大企业与美国大型企业的差距正在逐步缩小,不过国内大企业仍存在跨国化经营不多、缺乏核心竞争力等多个问题.

中企联会长王忠禹介绍称,中国企业500强2010年的营收总额相当于美国企业500强的49.8%,较上年提高8.4个百分点.2010年入围全球企业500强的中国企业已达58家,仅于美国和日本,排名第三.

从盈利能力来看,中国企业500强去年的平均净资产利润率为12.19%,高于全球500强的11.56%,亦高于美国500强的11.81%.

不过,据最新公布的数据,中国大企业在许多方面与全球领先企业相比,还是有较大的差距.例如在规模实力方面,中国行业内领先企业同世界最大企业规模实力相比,中国企业中只有建筑施工行业领先于世界同行,商贸、石油、邮电通信分别在世界同行的90%、80%和60%以上,银行和冶金在50%以上.

参与中国企业500强统计与研究的中企联研究部副主任缪荣介绍称,目前国内大企业仍存在一些问题,例如中资企业的跨国经营业务尚有待进一步拓展,去年中国前100名跨国企业的跨国经营指数为14.1%,而联合国发布的全球跨国公司100强的平均跨国化指数为64.7%.

他说,大企业往往决定着技术标准和行业发展的走向,全世界研发投入的80%,技术创新的70%都由世界500强企业主导完成的,而中国入围全球500强的58家企业分布在23个行业,这些行业的竞争力更多体现在资源垄断,规模经济和低劳动力成本.大企业核心竞争力的缺失,是中国大企业迈向世界一流企业行列的最大挑战.

他还表示,国内大企业的经营成本持续上升,资源与环境的约束进一步加强,正对中国制造业竞争优势的维持构成了严峻挑战.

在营业收入排名中,中石化集团连续七年名列中国企业500强之首,中石油集团和国家电网名列二三位.随後是中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中移动集团、中国中铁(0390.HK)(601390.SS)、中国铁建(601186.SS)(1186.HK)、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)、中人寿集团、中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)均名列前10位.

而在总体盈利能力最强的10家企业中,工行,建行,中行和农行分列前三名和第五位;中石油集团、中海油集团和中石化集团分列第四、第六和第八位,中移动集团占据第七位,显示国有金融部门和垄断企业的超强盈利能力.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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