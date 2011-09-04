招行正进行第二次转型--行长

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透成都9月4日电---以资产计中国第六大银行--中国招商银行股份有限公司(3968.HK)(600036.SS)行长马蔚华指出,招行正在进行第二次转型,以适应外围经济环境的变化,转型目标包括降低资本消耗和提高资本回报率等.
"决定商业银行成长的三个因素,外部的经济环境、银行的约束条件和社会对银行的需求,都在发生迅速的变化."他在中国企业500强发布暨大企业高峰会上指出,"现在我们正在进行第二次转型,适应资本约束,适应大的经济环境的变化."
马蔚华表示,转型的主要目标,是降低资本消耗,提高应变能力,降低成本,做到风险可控,提高资本回报率.
他指出,随着经济方式的转变和经济结构的调整,中国的银行业过去30年年均信贷增长超过20%,主要是利差收入.目前银行盈利模式在发生巨大挑战,特别是未来几年中国的利率市场化应该是渐行渐近,银行利差必然缩小,风险必然加大.而且直接融资比例的提高及第三方支付的高速发展,亦对银行带来严峻的挑战.
同时,中国已公布了商业银行新版资本管理办法,银行业的资本约束越来越明显.马蔚华并称,传统的银行业务正逐渐被新的金融需求所取代,例如经济调整需要银行对新兴产业的支持,银行对新的金融工具的支持,对财富管理业务和对中小企业的支持,以及对人民币国际化的支持,这都是银行面临的新的挑战.
在本次中国企业500强排名中,招商银行营业收入排名110位,净利润则排名第13位.
五年前,在国内大多数银行还在追求利差业务的情况下,招行进行了第一次业务转型,大力发展零售业务.五年的转型,给招行带来了净利润年均50%以上的增长.
据汤森路透旗下IFR报导,招商银行计划于今年底前完成其高达350亿元人民币A+H股供股计划.而香港报章稍早引述马蔚华的话称,未来五年的资本充足率目标稳定在11.5%,其中核心资本充足率冀稳定在8.5%,均比银监会新制定的标准高出1个百分点.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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