投资者需要更多确定性方能令市场一扫8月颓势

欧洲投资记者 Jeremy Gaunt; 编译 郑茵

路透伦敦9月2日电---8月已经结束,而实际上这个月股市的表现也并非像广为流传的说法中那样糟糕.

诚然,这是去年5月以来全球股市表现最差的一个月,也是1998年以来最差的8月.但投资并不是以月为单位来计算.

如果你在8月9日MSCI全球股指所在的低点买入,那麽在8月馀下的时间里,已经获利约8.5%了.

因此在迈进新的一周时,展望前景还能发现一线光明.然而,黯淡的经济形势,欧元区债务危机,以及决策者对这两大问题将采取怎样的措施,都很容易让这一线光明熄灭.

在过去一周里,全球经济成长之虚弱令人印象深刻,最明显的就是周五极端糟糕的美国就业数据以及全球一系列疲弱的制造业报告,其中包括被认为是欧元区经济火车头的德国.

因此,未来一周市场的关注焦点之一将是周末在法国马赛召开的七国集团(G7)财长和央行行长会议.

投资者将探寻,会议对于经济下滑的现状以及决策者要将采取的行动,能否达到一定程度的共识和一致.

总而言之,有这样一个基本前提,即在一定阶段有可能采取购买资产的量化宽松政策以支撑市场和促进经济成长,问题仅在于何时采取行动以及采用何种方式.

"这取决于通胀.也许大家都倾向于这样做(出台宽松政策),但在通胀上升的情况下,很难为此找到充分的理由."State Street Global Markets全球研究主管Jeremy Armitage在解释央行的谨慎时这样说到.

虽然如此,但在过去这一周公布的美国联邦储备理事会(美联储)上次会议记录依然显示,相比于美联储主席贝南克在杰克森霍尔的讲话,央行距离第三轮量化宽松政策可能更进一步了.

英国央行货币政策委员会(MPC)中的鸽派委员普森也在路透博客(r.reuters.com/vur53s)上呼吁G7采取新一轮量化宽松政策,以抵消主要经济体大幅紧缩财政所带来的影响.

未来一周亦有多家央行将召开会议,其中包括欧洲央行,鉴于欧元区经济形势和债务危机恶化,欧洲央行的语气措辞可能更偏重于放松.

**德国法院判决亦受关注**

欧元区危机形式多种多样,但最终结果是促使成员国在引发无数公众焦虑後走到了一起,达成对希腊等处境不佳的欧元区二线国家提供援助的计划承诺.

这些承诺在未来的一周里可能被轻易推翻.首先,德国的立宪法院将在周三作出裁决,判定德国政府为纾困计划出资是否违法.

与此同时有消息称,包括国际货币基金组织(IMF)在内国家贷款方的代表团已经离开希腊,并未确定希腊是否符合下一笔紧急贷款发放的条件.

外界普遍预期,德国法院可能会说政府的做法没有违反法律(这有可能提振欧元区核心国的债券),而IMF的行动被轻描淡写为"技术性的".

但不管是即将到来的法庭判决,还是IMF的做法,这两件事都让不确定性升高,而不确定性正是金融市场的大忌.

同时,关注的焦点也转移到了意大利,後者正在想法设法拿出之前承诺的财政撙节方案.意大利的债务高达1.9万亿欧元,自从欧洲央行上月干预市场买进意大利债券以来,该国10年期公债收益率(殖利率)已经稳步爬升.

此前未证实的证据显示欧洲央行大规模买债,以确保意大利和西班牙在过去一周能够顺利发债,这一点可能在周一央行公布的最新债券购买数据中得到证实.

希腊将于周二标售10亿欧元六个月期国库券.该国不得不通过每月发行短期债的方式来集中融资.

**多重因素阻碍市场回升**

羸弱的全球经济成长以及欧洲债务错综复杂的局面,实际上有可能让投资者希望一切重回正轨的努力变得无济于事.

全球股市8月的表现说明,利空主要与标准普尔调降美国债信评级的不确定性相关.

8月以股市连续四个交易日上涨而结束,汤森路透理柏的最新数据显示,美国股票基金在8月31日当周录得63亿美元的资金净流入,为17周来最大净流入.

路透最近的资产配置调查结果显示,主要投资者手中握有大量现金,这意味着他们还是有钱可投的.

万事俱备,可能只缺一点确定性.(完)

--译文审校 王丽鑫

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