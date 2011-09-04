温家宝：中国对欧洲经济和欧元抱有信心

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
* 中国有能力保持经济平稳发展
* 中方对欧洲经济和欧元有信心
* 将继续把欧洲作为主要投资对象之一
路透北京9月2日电---中国总理温家宝周五表示,目前世界经济正处在复杂、敏感、艰难的时期,但中国有信心,也有能力保持经济平稳较快发展.同时中国对欧洲经济和欧元始终抱有信心.
据中央电视台报导,温家宝并表示,作为欧盟的全面战略夥伴和主要贸易夥伴,中方密切关注欧洲的经济形势;且中国将继续把欧洲作为主要投资对象之一.不过,希望欧方能够确保中方对欧的投资安全.
"中国有信心、有能力保持经济平稳较快发展,为促进世界经济复苏和强劲可持续平衡增长做出应有贡献,"温家宝称.
目前中国所持有欧元资产相当于全部3.2万亿美元外汇储备的四分之一.而近期,欧洲部分国家的债务危机已逐步由希腊扩大至整个欧元区,加剧了市场担忧.
另外,温家宝还指出,世界各国既要实行有效的负责任的宏观经济政策,有针对性的解决突出问题,同时也要加强合作.欧盟出台的一系列缓解债务压力,推进结构改革等措施对于稳定市场,防止形式恶化发挥了重要作用.
"欧盟经济稳定关系到世界经济稳定,欧盟经济复苏有利于世界经济复苏,"他称.
温家宝本周四在官方杂志《求是》发表文章亦称,受美欧等国经济、社会等因素制约,主权债务问题在短期内很难缓解,这将明显拖累世界经济复苏进程.(完)
--发稿 尹嫄婷/谢衡; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
路透北京2月8日 - 中国证监会周三表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。