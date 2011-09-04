温家宝：中国对欧洲经济和欧元抱有信心

* 中国有能力保持经济平稳发展

* 中方对欧洲经济和欧元有信心

* 将继续把欧洲作为主要投资对象之一

路透北京9月2日电---中国总理温家宝周五表示,目前世界经济正处在复杂、敏感、艰难的时期,但中国有信心,也有能力保持经济平稳较快发展.同时中国对欧洲经济和欧元始终抱有信心.

据中央电视台报导,温家宝并表示,作为欧盟的全面战略夥伴和主要贸易夥伴,中方密切关注欧洲的经济形势;且中国将继续把欧洲作为主要投资对象之一.不过,希望欧方能够确保中方对欧的投资安全.

"中国有信心、有能力保持经济平稳较快发展,为促进世界经济复苏和强劲可持续平衡增长做出应有贡献,"温家宝称.

目前中国所持有欧元资产相当于全部3.2万亿美元外汇储备的四分之一.而近期,欧洲部分国家的债务危机已逐步由希腊扩大至整个欧元区,加剧了市场担忧.

另外,温家宝还指出,世界各国既要实行有效的负责任的宏观经济政策,有针对性的解决突出问题,同时也要加强合作.欧盟出台的一系列缓解债务压力,推进结构改革等措施对于稳定市场,防止形式恶化发挥了重要作用.

"欧盟经济稳定关系到世界经济稳定,欧盟经济复苏有利于世界经济复苏,"他称.

温家宝本周四在官方杂志《求是》发表文章亦称,受美欧等国经济、社会等因素制约,主权债务问题在短期内很难缓解,这将明显拖累世界经济复苏进程.(完)

--发稿 尹嫄婷/谢衡; 审校 林高丽

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