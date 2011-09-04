分析师看美国8月非农就业岗位数据

路透纽约9月2日电---美国8月非农就业岗位增长陷入停滞,因消费者信心的低迷让本已惊慌的企业界不愿聘雇.这给美国联邦储备委员会(美联储,FED)造成了实施更多刺激措施以扶助经济的压力.

以下为分析师评论摘要:

EMPUS CONSULTING交易部门副总裁GREG SALVAGGIO:

需要结合一下消费者信心数据来看今天的非农就业数据.8月,国会内部的争论、美国主权评级被下调,加之还有飓风的因素.从消费者层面来看,消费者信心处在一个非常严酷的环境,从企业层面来看更是如此.如果数据不佳那麽还算说得过去.不过这麽糟糕还是有点让人吃惊.昨晚我们就看到有人买入瑞郎,不过这也与对欧洲的担心有关.糟糕的美国非农就业报告当然(对美元)丝毫没有帮助,现在我们预计瑞郎将走强3%,看看瑞士央行将反应如何吧.美元兑欧元应该维持区间震荡,可能会在1.42-1.4350之间.

富国银行证券分析师Mark Vit:

这明显令人失望,虽然我们预期会出现一个非常低的数字.数据不佳的部分原因是Verizon公司的罢工.如果没有这次罢工,数据可能不会有如此的糟糕.

不过也有几个令人鼓舞的数据:家庭就业出现增长,就业参与率亦有改善.

目前(非农岗位增加数量)已有数个月低于10万个.

美联储下调了其对经济的预估.该数据说明美联储此举是正确的.这看起来好像经济处于停滞,而非陷入衰退.

汤森路透旗下IFR ECONOMICS的分析师DAVID SLOAN:

信息行业有4.5万人罢工是个特别因素,这盖过了明尼苏达州有2.2万人在政府关闭後重返政府工作岗位的正面特别因素的影响.不过,此报告令人失望,每周平均工时自34.3小时降至34.2小时,以及平均时薪下降0.1%,都逊于预估.失业率一如预期地持稳于9.1%,基于对家庭调查的报告表现正面,其中就业人口增加33.1万,劳动力人口增加36.6万.不过表现疲弱的非农数据带来更大的压力.数据暗示,虽然经济目前可能尚未陷入二次衰退,但经济成长也未强劲到足以减少失业的地步.

Faros Trading的董事总经理Douglas Borthwick:

这些天来要想找到复苏萌芽就好比从石头中挤水.8月非农就业岗位增幅为零,7月数据也被下修了3.2万个.从政治角度来说,美联储有了更大的理由在9月政策会议上推出第三轮量化宽松措施(QE3).我们认为这将极其利空美元,但利好黄金和欧元/美元.

QE3将伴随有两件事情:美国的资产价格将进一步膨胀,美元走软将有助于美国的跨国企业,因为这些企业的海外获利将因美元走软而膨胀.

FOREX.COM首席策略师BRIAN DOLAN:

多数人此前预计数据会很低迷,因此这并不太让人太感意外.我原本以为数据能稍稍好一些,从而能提振风险偏好,这样能为我提供一个卖出的好时机.

从美国联邦公开市场委员会(FOMC)的角度说,这的确为温和派提供了更多的支持.数据越糟糕,美联储推出进一步量化宽松的可能性就越大.这将令美元/日圆和美元/瑞郎承压,现在我们甚至预计美元/欧元和美元/英镑也会稍稍走弱.

市场反应:

* 美国股指期货扩大跌幅,德国和法国股指均下跌逾3%.[STX-CMN]

* 美元兑日圆下跌,美元兑瑞郎触及盘中低位.加元兑美元跌至盘中低点.[FRX-CMN]

* 布兰特原油期货和美国原油期货扩大跌幅,现货金扩大涨幅.[COM-CRU|GOL-CMN]

* 德债期货触及纪录高位,10年期德债收益率跌破2%,触及纪录低点1.995%.美国30年期公债价格上涨.[GVD-DBT-CMN] (完)

--编译/审校 王洋/侯向明/许娜

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