5日盘前分析：2437点面临考验

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周A股冲高回落，在量能日渐萎缩的背景下，沪综指逐步阴跌，并且进一步逼近2500点整数关口。虽然部分权重股力挺大盘，但是无奈人气低迷，热点匮乏，且前期强势股也出现了补跌走势，市场重回弱势，短线大盘调整压力增大。

笔者认为，政策紧缩力度不变导致货币政策改善落空，同时经济增速放缓，在负面因素没有明显改善之前，大盘只能以震荡探底走势消化上述负面因素，短期不排除考验前期2437点支撑的可能。

一方面，政策紧缩力度超出预期，适度改善预期落空。上周一浙江台州市出台楼市限购政策，这是住建部给出“五个标准”後首个颁布限购的城市，预计将有20-30个二三线城市陆续加入限购行列。上周三温总理发表文章强调，稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务，宏观调控的取向不能变。

另一方面，近日央行下发通知，将商业银行的保证金存款纳入存款准备金的缴存范围，并从9月5日起实行分批上缴。央行将商业银行的保证金存款纳入存款准备金的缴存范围，大约冻结资金9000亿元左右，效果上约等于3次上调存准率。货币政策进一步收紧提高了利率水平，对股市、债市都造成了重大冲击。

此外，根据交易所安排，本周新股发行步伐明显提速，合计有八只新股将要发行，发行规模超过两亿股，这对本已捉襟见肘的资金面无疑是雪上加霜。

总的来说，短期市场很难找到持续上涨的动力，继续维持探底筑底震荡的可能性较大。目前行情已进入9月份，即将迎来中秋和国庆两个假期，政策又到了比较敏感的时期，市场心态会比较谨慎。

消息面，对于银行存款保证金缴存范围扩大的影响，根据部分上市银行已披露的半年报测算，14家上市银行未来6个月将缴存6958亿元准备金，占所有银行缴存额近8成。

分析人士测算，10月和11月，商业银行缴存压力较大，月均为2201亿元。“缴存势必加剧银行间市场资金的紧张局面，银行不得不进行资产结构再调整。” 该政策对国有大型银行中的交通银行影响偏大；在中小银行中，深发展、南京银行、华夏银行和民生银行因补缴准备金产生的压力较大。（完）

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