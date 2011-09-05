瑞银：美股颓势预示经济衰退？ 可能又是虚惊一场

路透纽约9月1日电---瑞银策略师称，美国股市在预测经济衰退方面向来不太准，现在可能又在传递错误讯号。瑞银预计今年底前标普500指数将录得两位数上涨。

瑞银股市策略师在研究报告中称，除近期美股跌势外，二战结束後标普500指数曾有14次跌幅超过17%，但其中只有九次美国经济陷入了衰退。

报告中称：“换句话说，股市预测到的经济衰退次数比实际多了三分之一。”

标普指数5月触及年内高位约1,370点，此後至8月中旬累计挫跌逾15%，因美国经济增长呈放缓迹象，影响到市场人气，且评级机构标普下调美国信用评级。不过美股自8月22日以来已有所反弹。

瑞银指出，1945年以来，有五次股市大跌後经济并未陷入衰退，重挫後的四个月中股市反弹约15%，一年中股市反弹28%。

股票策略师预计，近期美股跌势又是一次错误预警，到年底可望录得两位数涨幅。(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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