希腊与欧盟/IMF因减赤产生分歧

* 谈判将在10天后恢复

* 希腊将无法实现2011年减赤目标

* 希腊将之归咎于经济衰退,欧盟/IMF则希望更多改革

路透雅典9月2日电---希腊与国际债权人有关新一轮援助的谈判在周五中断,因此前双方未能就希腊减赤速度为何落後于计划,以及采取哪些弥补措施达成共识.

欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)高级检查员突然提前离开希腊,展现出希腊与其债权人在改革问题上意见不合而关系紧张,为第二轮救援计划笼上一层阴云.

希腊将未能达到减赤目标的原因归咎于经济衰退程度超出预期,而债权方多指是其改革一再拖延所致.

对债务缠身国家的调查时间超出预估,这并非首见,而分析师和希腊官员称,80亿欧元救援资金并无落空之虞.

希腊9月并没有指标债到期,即使本月没有得到援助,也不会有立即破产的威胁.

财长Evangelos Venizelos表示,将在9月14日恢复谈判,此前专家有机会做更多技术性工作并为2012年预算做好准备.

"对于我们和三方(欧盟/IMF/欧洲央行)而言,这10天都极为重要,因为需要完成技术方面的数据,并准备好所需表格作为预算草案的依据,"他对记者会表示.

欧盟和IMF在去年5月推出规模1,100亿欧元、为期数年的纾困案,可能会竭尽所能地避免切断对希腊的援助,因担心对金融市场和其他欧元区国家造成冲击.

但分析师表示,这场争吵加重希腊的困境,且在7月达成协议的1,090亿欧元第二轮纾困计划也颇为不顺,因银行对债券交换并不踊跃,且芬兰要求提供担保品.

"这让情况雪上加霜,"Capital Economics的Jennifer McKeown表示."芬兰的要求再度表明,未来困难重重的,不止是对希腊的援助,其他纾困案的达成恐怕也很不容易."

银行业游说团体国际金融协会(IIF)表示,迄今银行参与率为60-70%,远低于90%的目标.芬兰周五则重申,在向希腊提供任何新的资金援助之前,需要先拿出担保品.

**可信度受到质疑**

贷款机构不能对希腊过于心慈手软,因为担心这将令外界质疑他们制定的希腊经济计划是否可信,进而引发市场恐慌.

"我预计下一笔贷款将会拨付.IMF可能会说(希腊)没有达成目标,但最终政治考量将会压倒一切--放任希腊破产太过危险,"德国商业银行分析师Christoph Weil说.

"希腊和国际贷款组织之间的分歧预计将在未来数月中扩大.预算整顿毫无进展,而希腊却需要越来越多的资金,"他说.

IMF最初表示,希望在9月5日前结束对希腊的检查.在5月进行的前次季度检查耗时也远超预期,由最初计划的两周延长至大约一个月,中间也曾出现停顿.

Venizelos否认有关谈判中断的媒体报导.欧盟、IMF和欧洲央行在周五发表的声明中称,暂停谈判将令希腊得以完成检查所需的技术工作.

"检查小组进展良好,但已经暂时离开雅典,好让希腊政府完成技术性工作和其他与2012年度预算和结构性改革有关的事宜."他们在声明中称.

希腊主要反对党新民主党(New Democracy)称,谈判中断只是希腊政府"廉价的沟通伎俩",目的是拖延遭遇国际贷款机构猛烈抨击的时间至总理帕潘德里欧在9月10日发表年度经济演讲之後.

"实际情况是,希腊政府没有达到所有的预估和目标."其在声明中称.

**政治危机**

政治分析师认为,未来几个月对于希腊政府而言至关重要,因为政府已结束夏季休假,再度投入到更加严厉的撙节计划中,而且可能提前大选.

"我们正在经历一场十分严峻且危险的危机,不光是从金融角度而言,从社会和政治角度讲也是这样."智库ELIAMEP的Theodore Couloumbis指出,"政府别无选择,只能实施严厉措施,并很可能因此在大选中失利."

一位接近检查人员的官员称,2011年度预算赤字至少将达到国内生产总值(GDP)的8.6%,高于7.6%的目标水平.一名希腊政府官员称政府对此的预估为8.1-8.2%,并表示国际贷款机构认为,超出目标的赤字部分仅有四分之一可归因于经济衰退.

Venizelos不愿给出赤字预估,称希腊没有考虑出台额外的撙节措施.

周五有关希腊赤字将超出目标水平以及谈判中断的消息传出後,希腊银行类股一度下挫7.3%,逊于欧洲整体市场温和下滑的表现.欧元区二线国家公债较指标德债的利差扩大.

在检查小组主要成员离开希腊後,欧盟执委会和IMF在雅典都还留有工作人员,能够继续技术层面上的谈判.

分析师称,在年底前希腊政府需要支付总计约为100亿欧元的到期债券本金与利息,其中多数在12月.(完)

--编译 程琳/戴素萍/徐文焰;审校 张荻/郑茵

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