中国股市盘前看点--9月5日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区8月Markit服务业PMI.

--欧元区7月零售销售.

**宏观经济及政策面**

--总理温家宝表示,世界经济正处在复杂、敏感、艰难的时期,但中国有信心,也有能力保持经济平稳较快发展.同时中国对欧洲经济和欧元始终抱有信心.

--中国人民银行副行长马德伦预期,近期国内物价水平会比较高,但会在波动中缓慢回落.

--根据部分上市银行已披露的半年报测算,14家上市银行未来6个月将缴存6,958亿元人民币准备金,占所有银行缴存额近八成.

--今年以来上证综指累计跌幅达9.96%,A股总市值快速下降至23.74万亿元,较去年末缩水2.44万亿元.沪市全体上市公司上半年经营活动产生的现金流量净额同比降近四成.

**重点行业和公司**

--金融时报称,美国银行(BAC.N)上月出售中国建设银行(601939.SS)(0939.HK) 5%的股份,包括中国政府在内的一个财团是这些股份的较大买家.

--华泰证券(601688.SS)公告称,其与华泰联合证券进一步业务整合并变更业务范围获批,主要涉及双方的经纪业务以及证券承销与保荐业务.

**海外动向**

--美国股市上周五大幅收跌逾2%,今日公布的数据显示美国8月就业岗位增长停滞,令投资者直面经济再陷衰退的前景.道琼工业指数劲挫253.31点,或2.2%,报11,240.26.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指测试2,500点支撑位.(完)

--整理 冉莹; 审校 杨淑祯

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