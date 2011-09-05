粮食局官员称今年粮食生产继续增长

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月5日电---中国国家粮食局副局长曾丽瑛表示,中国粮食生产将继续保持稳定增长.且预计今年粮食消费需求继续增加,粮食供需将保持总量基本平衡.
新华社周六报导援引其中2011黑龙江金秋粮食交易合作洽谈会上称,今年夏粮喜获丰收,冬小麦实现了"八连增",早稻恢复性增产.目前秋粮长势良好,如果後期不发生大的自然灾害,全年粮食生产将继续保持稳定增长.
而上周,来自中国农业部、国家统计局、中国气象局等部门的近60名农业和气象专家预计,从气象条件看今年全国粮食产量有望实现"八连增".
中国2010年全年粮食总产量达到5.46亿吨,比上年增长2.9%,实现连续七年增产.(完)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)