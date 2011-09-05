欧洲央行增强对意大利施压

* 特里谢呼吁对改革尽快采取行动

* 公债利差走阔,因对撙节计划的质疑升高

* 德国智库Ifo主席辛纳称意大利对预算行动懈怠

路透罗马9月2日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢告诉意大利必须履行控制公共财政并改革其经济的承诺,这令意大利总理贝鲁斯柯尼承受更大的国际压力.

欧洲央行的支撑至关重要,因欧洲央行在市场上买进意大利债券以压低收益率,使意大利能够继续借款而无需欧盟或国际货币基金组织(IMF)立即提供援助.

贝鲁斯柯尼在8月5日承诺其将在2013年前平衡预算并推出重大经济改革.特里谢表示,其所承诺的这些举措"极为重要".

他在意大利商业日报Il Sole 24 Ore周五刊登的专访中称,"因此改善公共财政的目标得到完全确认和实施,是必不可少的."

特里谢评论凸显出,对意大利在控制公共财政上的随意性日益担忧.

美国经济学家鲁比尼表示,"就意大利而言,金融市场以及国内外投资者对其经济政策的信用度表示忧虑."鲁比尼是预测到全球金融危机的经济学家之一.

他在意大利北部城镇切尔诺比奥举行的会议上称,"人们担心意大利的领导能力已经受到破坏."

市场对意大利及其1.9万亿(兆)欧元债务的忧虑已在其10年期公债上反映出来.自欧洲央行上月干预性买入意大利公债後,其价格稳步上扬.

10年期公债收益率(殖利率)回升至5.24%,上月曾从逾6%的纪录高位下滑.经济学家一致认为,收益率在7%左右对意大利政府来说不可持续.

意大利10年期公债较指标德国公债利差周五亦走阔至330个基点,为欧洲央行开始买入意大利债券以来的最宽阔水平.

**意大利有所懈怠**

欧洲央行同意向意大利提供保护,令其自身面临压力,该央行目前无法在不引发市场危机进而陷欧元区于险境的情况下收回保护.

德国智库Ifo主席辛纳上周五表示,自欧洲央行介入市场以来,意大利控制赤字的努力明显减弱.

"这肯定是错误的.不能依靠欧洲央行购买意大利公债,因为这是间接为政府预算融资的一种方式,"他在接受路透采访时表示.

特里谢在接受意大利商业日报Il Sole 24 Ore专访时,并未直接就意大利议会目前审议的455亿欧元(648亿美元)撙节方案发表评论.但其他决策者则更为坦率.

欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示,不可允许意大利对上月所作承诺打折扣,当时市场曾将意大利借贷成本推高至不可控制的水平.

"我很严肃地看待此事,认为这也是意大利在配合欧洲计划上诚信与否的问题,"他向路透记者表示.

欧洲央行在干预市场前曾致信意大利政府,明确要求其采取措施对预算进行整固,尽管具体要求内容并未对外公开.

特里谢否认曾达成直接、经协商的协议,仅表示央行都提供了自己对局势的分析.

但诺沃特尼称,在欧洲央行购债行动和意大利的改革承诺之间,存在直接关系.

"很显然(欧洲央行购买公债的)计划开始的基础,是寄给意大利政府的一封信,其中一些内容是关于意大利财政怎样回到可持续道路上,这不是秘密."(完)

--编译 龚芳/王翔琼/梁睿雪;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。