IAEA称朝鲜从黑市获得铀浓缩技术

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透维也纳9月2日电---国际原子能机构(IAEA)报告称，朝鲜去年底公布了一处铀浓缩设施，该设施所需的技术和资料，可能是通过“秘密供应网络”取得。
2010年11月，朝鲜向美国核专家赫克(Siegfried Hecker)展示宁边一处之前未被外界发现的铀浓缩设施，赫克称其现代化程度“令人瞠目结舌”。
路透周五获悉的这份IAEA报告长达11页，其中称该机构与赫克约谈，对他在参观朝鲜期间所观察到的信息进行了技术评估。
报告称，“赫克一行观察到的离心机组结构与离心机壳尺寸，与一秘密供应网络提供的设备类似。”
报告还指出，IAEA掌握的信息显示，部分铀浓缩所需的部分技术和信息是通过这样的秘密网络获得。
核专家此前曾表示，几乎可以肯定朝鲜需要许多年时间，从多个渠道寻求帮助，才能获得铀浓缩设施所需的设备。
他们表示，尽管巴基斯坦“核弹之父”卡迪尔汗(A.Q. Khan)为首的秘密网络在七年前被捣毁，但核技术黑市交易并未结束，一些与该网络有关的人仍在活动。
卡迪尔汗在2004年招认，曾向朝鲜、伊朗和利比亚售卖核技术。
IAEA报告暗示，朝鲜曾试图向许多供应方采购铀浓缩计划所需的原料和设备，例如真空元件、电子设备和数控机床等。(完)
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。