8月下旬以来猪肉价格再现涨势

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月5日电---中国8月CPI(居民消费价格指数)数据公布在即,新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,8月下旬以来猪肉价格再现小幅上涨走势.
新华社周日援引监测结果报导称,分地区来看,超半数省区市猪肉价格上涨,其中贵州、云南、湖南三地涨幅均达5%左右.
报导并指,与8月20日相比,9月4日猪後臀尖肉、 猪五花肉价格分别上涨1.0%、0.7%.
而与前一日相比,4日当日禽蛋价格上涨,水产品价格下降,蔬菜、水果价格微幅波动,成品粮价格稳中有涨,奶类价格基本稳定.
今年以来国内猪肉价格涨幅较大并带动了物价上涨.7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高.其中猪肉价格上涨56.7%，影响价格总水平上涨约1.46个百分点.(完)
--发稿 苏丹; 审校 谢衡/丁淑琴
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)