香港《经济日报》：储局出招亦徒劳 美困局难破

（9月5日社评）

美国上周五公布就业数据远逊预期,市场纷猜测联储局本月20日开会後,将出何招救市,最多人预期储局将沽短债买长债;可是市场人士心里有数,美国储局出招亦只能壮胆,因它无论用甚麽招数,都难解美国经济困局.美国上周五公布8月新增职位为零,显示经济已陷衰退边缘,故债商预期储局本月会议後必出招救市,80%机会用买长债沽短债招数,压低作为消费、企业借贷利率指标的10年期国债孳息,以刺激消费及企业投资;推第三轮量化宽松政策的机率则为45%.

沽短债买长债效果成疑.市场这猜测极可能成为事实,即储局本月宣布沽短债买长债,第三轮量宽则留待11月初会议才考虑.个中原因之一,是储局不能违逆市场期望.现在市场已估计它要沽短债买长债以救市,若储局本月甚麽也不干,市场大失所望将令股市大跌,此势打击消费,令经济雪上加霜.储局已被市场牵着鼻子走,不得不出招.原因之二,储局暂只能用沽短债买长债招数,未能推第三轮量宽,因要时间说服反对者.此包括一、储局内鹰派,担心美国高通胀重临;二、美国共和党政客如该党总统大热门候选人佩里,他曾斥储局印钞救经济是叛国行为;三、外国政府尤其新兴国家如中国,不满美国量宽推高新兴国通胀.原因之三,储局手上招数不多,第三轮量宽要留待经济再差时才用.

美国储局人为地压低长债利率,与长债风险不相称,可能令投资者沽长债转买短债,令长债只剩储局此买家,长息难跌.其二,目前长债孳息已由年初3厘7跌至上周五低于2厘的历史新低,但国民仍不愿借贷消费,因担心经济及就业前景,企业则因生意难做,不愿借钱投资.日本过去10年经验已说明,借贷利率再低,消费、投资亦无法谷起,经济仍一潭死水.储局压长息亦可能劳而无功.

美国束手无策最大困扰美国经济目前最缺的是消费信心、投资信心,储局压长息、增量宽亦解救不了.投资者必须明白的是,美国政府及储局对经济再滑落,显得束手无策,此才是美国经济、全球股市的最大困局.(A03)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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