《信报》：中国影响上升 美国左右全球

（9月5日社评）

国际货币基金组织(IMF)日前发表首份"综合外溢报告",对美国、欧罗区、英国及日本5大经济体对世界经济的外溢影响作出评估,指出中国作为全球"最中心"的贸易国,对其他主要贸易国家的联系规模最大;美国金融力量则影响全球,但第一轮的货币量化宽松政策,对其他国家债券价格和汇率影响大于第二轮.很明显,中国影响力上升、美国仍左右全球经济,这个结论并不新鲜,但却值得以IMF这个新分析模型,观察目前全球政经变局和发展趋势.

报告从多角度对中国进行评估,包括中国以出口带动增长的模式、人民币汇率及外汇储备等,分析中国的外溢影响力.报告指出,中国对世界经济的影响通过实体经济传导;美国的影响力则通过金融渠道传导.目前情况,是美国继续以极度宽松的货币政策来刺激经济,且短期内也不会改变.因此,庞大流动性流向新兴国家所形成的威胁,依然阴影重重.如今美国有可能推出新一轮的货币量化宽松,即使外溢效应较第二轮进一步弱化,但相信仍足以产生牵一发动全球的外溢影响.中国国家外汇管理局副局长李超,日前出席在乌鲁木齐举行的"中国——亚欧博览会"便不讳言,中国会高度留意"热钱"流入的动向.

报告另一项研究发现,是外溢效应的地区性影响.中国作为"最中心"的贸易国,在地区性影响上对日本最大;美国除了对加拿大和墨西哥的影响举足轻重之外,对全球主要经济体产生同样巨大的影响.这项研究结果,可以说为"中国崛起、美国衰落"的流行观点提供了一些新的辩论素材.据IMF指出,"综合外溢报告"仍处于探索期,当中所采用的分析模型与方法论都有待完善.目前也不清楚报告能否成为有效的监督工具,但明年会继续推出.然而无论如何,美国作为全球最大经济体,也拥有全球最大的金融体系,更是主要国际储备货币的发行国家,金融传导的冲击无远弗届,加强对美国的国际金融监督,无疑是新兴国家的反制方法,相信也是中美”两强博弈”攻守必争之地.(P02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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