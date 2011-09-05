通胀和经济停滞威胁令各国央行官员陷入两难境地

路透新加坡9月4日电---新兴市场正在竭力控制通胀之时,发达经济体则面临经济停滞的威胁,这使得央行官员茫然失措,左右为难.

巴西周三意外降息,尽管该国8月通胀率上升.在过去一周市场一直猜测,中国或将放宽一些中小型企业的借贷条件.由于全球经济增长前景黯淡,韩国等一些工业化国家甚至也面临着越来越大的延迟进一步升息的压力.

汇丰亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann表示,"并非每个国家都同巴西一样行动积极,但有理由预计各国央行将采取更为宽松的政策."

Neumann称,多数新兴市场央行倾向于采取提振经济的错误方式,而非抗击通胀.随着发达经济体陷入困境,这种观念可能变得更加根深蒂固.

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韩国、日本、印尼、菲律宾和澳洲央行本周都将举行政策会议.交易商押注,这些央行均不会调整利率,尽管截至上周五,期货市场反映出澳洲央行小幅降息的机率约为25%.

对大多数亚洲国家来说,借贷成本并非高不可攀.中国、韩国和印度的指标利率均接近或低于通胀率.当通胀率在2010年首度回升时,许多亚洲决策者在开始收紧政策时均动作缓慢.国际货币基金组织(IMF)也曾呼吁其应采取更为强有力的手段应对.

相较之下,巴西尽管上周降息,但利率仍高达12%,接近中国的两倍,以及韩国的逾三倍.

既然全球经济前景褪色,各国央行陷于高通胀(显示应升息)和需求走弱(理应按兵不动)的两难.

许多分析师预测物价压力将消退,因石油和其他商品的成本下滑.

原油价格已较5月初高位下滑逾20%,然中国和韩国的通胀仍处于三年高位.在巴西,8月广义通胀指数三个月来首度上升.

**关注中国CPI**

周五将公布的数据料将显示,中国消费者物价指数升幅从7月的6.5%略有放缓.然即使一如路透调查的降至6.2%,仍将远高于北京全年目标4.0%.

令人担忧的是,在过去六个月中,中国的消费者通胀都高于分析师预期,这暗示通胀比许多观察人士的预期更加顽强.

对北京当局而言,政策错误在两边都得承担政治风险.过度强调通胀威胁,成长可能放缓、危及就业且导致社会动荡不安.但食品价格和房价高涨已令民众怨声连连.

中国总理温家宝上周表示,抑制通胀仍是首要政策.

外界的共识是,7月是中国CPI的顶峰,其他国家的物价应该也会有所缓和.

巴克莱资本分析师Ju Wang表示,"通胀压力仍高,但正在触顶中...我们认为亚洲国家不会马上放宽政策,但政策紧缩接近尾声."

不是每个人都如此认为.

中国清华大学教授Patrick Chovanec则表示,中国通胀问题是结构性的,不会只因为油价或食品价格下滑就消失不见.

"这不只是价格上涨而已,这其实是中国货币供给急速扩张的结果,"他在接受路透Insider专访时表示.

主要新兴市场的成长可能会放缓,但仍算强劲.中国第二季经济较上年同期成长9.5%,这意味着商品和服务的需求升高将持续支持物价.

偏紧的就业市场会加剧通胀压力,因为工人会要求更高的薪资以跟上生活成本的上涨.以新加坡为例,该国第二季失业率仅为2.1%,尽管国内生产总值(GDP)大幅下滑.7月通胀率即上升.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)维持近零利率至2013年中期的承诺,为新兴市场央行静观全球经济放缓程度提供了理由.

美国8月非农就业报告显示,当月非农就业岗位数量持平,失业率仍为9.1%.该数据加深了对美国经济可能正滑向二次衰退的担忧.

美国总统奥巴马预计将于周四在美国国会提出一系列旨在促进雇用和创造就业的建议.

不过若美国经济恶化,而且美联储决定推出新一轮买债计划,新兴市场可能会迎来新一轮由商品价格推动的通胀压力,正如今年稍早时的情形一样.当时美联储6,000亿美元的公债购买计划推动各个市场上扬.

"就目前而言,我们预期亚洲政府和央行将采取预防性的经济政策立场,而非积极行动应对西方的二次衰退威胁."渣打分析师在客户报告中写道.

浏览美国失业率及非农就业岗位数量变化图表,请点选:(r.reuters.com/was53s)

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浏览美国费城联储企业指数与非农就业报告及其修正值相关性图表,请点选:(r.reuters.com/qep33s)(完)

--编译/审校 王翔琼/戴素萍/徐文焰/程琳

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