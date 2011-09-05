提高节能汽车门槛--工信部

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月5日电---中国工信部表示,将继续执行节能汽车补贴,并提高指标门槛,同时强力推进节能与新能源汽车规划出台.未来中国汽车发展必须寻找新的替代能源,发展节能与新能源汽车是大势所趋.
新华社周六报导引述工信部副部长苏波的话,受多种因素限制,汽车行业不可能像过去十年那样持续高速增长.目前,中国车用汽柴油消费已占全国汽柴油消费65%左右,每年新增石油消费量约70%被新增汽车消耗.
中国近年大力推动节能汽车,鼓励小排量汽车,去年发改委分三批公布了对比亚迪(1211.HK)、吉利汽车(0175.HK)等29家企业,206个车型节能汽车的推广目录.消费者购买以上车型将获得每辆3,000元的补助.
新华社同日报导并引述国家能源委员会专家咨询委主任张国宝的话,"能源压力正在制约汽车产业可持续发展...汽车产业寻找石油以外的替代能源,关系到汽车产业能否持续生存发展."
曾担任首任国家能源局局长的张国宝认为,作为清洁二次能源的电力来源非常广泛,像化石能源、核能、风能、太阳能、生物质能、水能均可以比较容易地转化为电能.一旦可以重复充电的电动汽车发展成熟,理论上车用能源将取之不尽.
他并称,电动汽车的关键是蓄电池的性能,要做到电力供电持续时间长,同时体积重量又要小.目前离实用化还有一定距离,技术开发还面临很大难题;公交车等行驶距离相对较短的交通工具,可以率先推广电动汽车.
据工信部统计,2010年,中国汽车产业实现工业总产值4.34万亿元,占国民经济总产值的6.13%,汽车行业税收9,500亿元,占全国税收的13%. (完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)