《Saft专栏》全球经济按照旧模式兴衰 恐将付出高昂代价

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 肖群英/程琳

路透阿拉巴马州9月1日电---如果你以为找得到一个所在,能幸免于源自欧美的经济疲软,那你很可能大错特错.全球各地的制造业都受重创,减慢速度之大和来势之突然,不仅对全球经济,也对金融市场估值构成威胁.

以加拿大为例,长期以来加拿大一直是经济和金融系统管理的典范,而且因为新兴市场对该国自然资源的需求很大,大家普遍认为加国能裕如应对危机.但周三数据显示,在截至7月的三个月内,加拿大经济实际上较上年同期萎缩0.4%,为上次经济衰退以来首见如此降幅.出口较前季下降2.1%.

虽然森林大火和日本震灾後引起的汽车生产减缓,是加国经济放缓的主因,但并不是全貌.经济于6月恢复增长,这可能和汽车业复苏有关,但当月制造业整体仍下滑.

再看看全球新兴大国之一的印度.本周数据显示,印度经济第二季增长7.7%,低于去年同期的8.8%,制造业增速快速回落,从前一季的10.6%猛降至7.2%.尽管与美国相比,这些数字仍很强劲,但增长率减缓的幅度很大.

中国也出现疲弱迹象.汇丰/Markit中国制造业采购经理人指数(PMI)显示,制造业已连续两个月萎缩.市场调降未来成长率预估值,大多数分析师预期,中国对美国、日本和欧洲的出口趋疲.尽管中国也许拥有更大的空间刺激内需,但不幸的事实是,即便西方国家需求仅小幅下降,也会对中国产生巨大冲击.

这三国面临的共同问题是制成品需求不振.从制造业引领全球经济步出衰退的角度而言,这实在是糟糕的迹象."自2009年3月以来,全球经济增长明显仰赖旧有模式.制造业率先复苏,但我们认为这主要因为制造业在2008年下滑最多,同时又受到新兴市场政策的刺激,以及发达经济体在基础建设方面的公共支出所致,"野村策略师Kevin Gaynor和Bob Janjuah在致客户的研究报告中写道.

旧模式带来的动荡

Gaynor和Janjuah做出精彩的阐释:制造业在本质上比服务业的周期起伏更大.这对经济波动乃至金融市场估值影响重大.

制造业依托在资本支出循环上,因此加速或减速势头都比服务业或消费更加剧烈.毕竟,人们可能每五年才买一辆汽车,但医疗保健或手机都是日常生活中时刻需要的.

全球经济,尤其是发达经济体越来越偏向服务业的转变,降低了经济增长波动性.消费者信贷增多,也助长这种转变.增长更趋平滑,被经济学家称之为"大稳健"(Great Moderation);同时信贷日益繁荣所带来的幻觉,让金融市场如鱼得水.若消费者减少举债消费,那麽消费和制造业就更容易大起大落.

投资者讨厌波动,对容易起伏不定的产品他们会压低价钱.一个很好的例子是投行类股,市盈率(本益比)甚至比危机前还要低.

如果我们的经济更依赖制造业来吸收闲置产能,起伏恐怕会更加严重,经济可能突然陷入衰退,又惊现疲软复苏.这与19世纪的情况类似,也很切合我们看到的数据和陡然趋弱的美国经济数据.这种经济动荡将影响公司表现,最终反映到股票和债券的价格走势与波动中.

那时就得投资者来收拾局面.就像他们经常做并且正在做的,他们将不愿为所有类型资产付高价钱,而且为了补偿这些资产可能在手里化为泡影的风险,他们会竭力争取更优惠的条件. 这个重新认识和重新定价的过程会很漫长,并将加剧已经出现的动荡.(完)