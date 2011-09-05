第二次“利比亚之友”会议将于纽约召开

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透意大利伽诺比奥9月3日电---意大利外长弗拉蒂尼（Franco Frattini）周六表示，将于9月20日在纽约召开第二次“利比亚之友”会议，帮助利比亚重建。
西方国家周四在巴黎召开的第一次“利比亚之友”会议上会见了利比亚全国过渡委员会(NTC)领导人。他们同意解冻150亿美元此前冻结的卡扎菲海外资产，以开始利比亚重建工作。
弗拉蒂尼在一次会议间隙告诉记者，“会议将于9月20日召开。”
他重申，意大利将保持与利比亚在石油领域领先合作夥伴地位。
他表示，“过去始终是这样，未来仍将如此。我们确认我们所有的承诺。”
意大利石油和天然气集团公司Eni(ENI.MI)是在利比亚运营的最大外国石油公司，2010年日产约为27万桶油当量。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。