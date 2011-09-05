以色列爆发大规模示威 抗议高物价

2011年8月19日，以色列抗议者在特拉维夫支起的帐篷。 REUTERS/NIR ELIAS

路透耶路撒冷9月4日电（记者 Jeffrey Heller）---以色列爆发最大规模示威，要求实行经济改革。抗议组织者周日表示，他们将开始撤离街头，但社会变革将继续进行。此前，数十万示威者走上街头，进行了为期数周的抗议活动。

以色列总理内塔尼亚胡对最近发生在特拉维夫等城市的大规模示威活动进行了回应，表示将信守诺言，进行变革，但不会不计代价。

以色列新社会运动领导者之一的利维（Yonatan Levy）通过以色列广播电台表示，“现在民众知道了自己的力量，并且为之狂热，这是无法阻止的。”

抗议组织者称，逾45万人参加了周六的示威活动，持续对政府施压，要求降低生活成本，促进社会公平。

抗议活动领导人表示，未来几周他们将暂停示威活动，等待政府任命的改革委员会提交改革建议报告。他们表示，耶路撒冷的帐篷大军将在周日稍晚撤离街头，其他地区也将陆续结束。

内塔尼亚胡周末对内阁成员的讲话并未显示他将做出让步，突破预算框架。他表示，已经任命一个改革委员会，後者将于两周後提交改革建议。

编译：王凤昌 发稿：程芳

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