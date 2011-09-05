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冯涛股市实时分析 | 2011年 9月 5日 星期一 11:57 BJT

5日午间分析：沪指早盘失守2500

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到美国8月数据不佳、股市大跌的影响，今日A股市场早盘继续震荡下探，沪综指逐步向前期低点2437点靠近，盘中个股多数下跌，仅有黄金股因黄金期货价格反弹成为唯一翻红的板块，两市成交继续低迷，午盘沪综指报收于2486.99点，下跌1.63%。

美国上周五公布的非农业就业录得零增加，远低逊于市场预期，欧美市场的大跌，进一步打击了本已脆弱的A股，预计股指将考验2437点支撑，不排除再创新低的可能。（完）

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