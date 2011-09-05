8月汇丰中国服务业PMI放缓至历史低点

路透北京9月5日电---英国市场调研公司Markit周一公布数据显示,8月中国服务业经营活动增速放缓至调查历史最低点,显示服务业的经营活动仅有轻微扩张.房地产调控等政策影响企业新业务增长.

Markit数据称,汇丰中国8月服务业采购经理人指数(PMI)从上月的53.5续降至50.6,为调查历史最低值,仅微弱高于荣枯分水岭50.

且8月服务业PMI指数环比降幅亦为去年11月以来最大.据受访企业反映,服务业产出增长乏力的原因是新业务增长进一步放缓,部分企业还提到房地产调控政策等因素.

分项指数中,新接业务虽然连续33个月保持增长,但8月份增速最低.调查样本普遍显示,客户需求减弱是新业务整体增长放缓的原因.部分样本还提到了房地产限购政策等因素.

与此同时,企业平均成本负担在8月份继续大幅增加,主要原因是薪酬成本上涨.8月投入成本的升幅虽然已放缓至2月份以来最小,但相比调查历史数据仍显强劲.

新闻稿并称,虽然成本大幅上升,但激烈的竞争压力限制了企业的定价力,服务业的平均收费价格在8月份仅略有上升,加价幅度自去年1月以来居次低.

尽管经营活动和市场需求皆表现疲弱,但最新数据显示服务业界的经营信心有所回升,为4个月以来最高.调查样本显示,支撑信心的因素包括新产品问世,以及商业活动取得成效等预期.

上周公布的汇丰(HSBC)发布的中国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值,在上月创出28个月新低後,本月回升至荣枯分水岭附近的49.9,显示中国制造业虽连续两个月表现偏弱,但程度并不严重.

以下为汇丰发布的中国各月采购经理人指数(经季节调整):

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月

服务业 50.6 53.5 54.1 54.3 51.6 51.7 51.9 52.0 53.1 53.1 56.4 55.2 57.6

制造业 49.9 49.3 50.1 51.6 51.8 51.8 51.7 54.5 54.4 55.3 54.8 52.9 51.9 (完)

--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯

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