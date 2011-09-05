世行行长称全球经济正踏入“新危险区”

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透北京9月3日电---世界银行行长佐利克周六表示,随着成长放缓且投资者信心削弱,全球经济正踏入"新危险区".
佐利克在北京讲话时敦促欧美解决自身债务问题,并指出接近纪录高位的食品价格以及动荡的大宗商品市场,正给全球大部分民众造成威胁.
当提及中国时,佐利克则表示乐观.佐利克正领头进行一项有关各国如何改进经济成长模型的研究.
中国"很有希望"在15-20年後,从目前的"中高收入"国家,进入"高收入"国家之列.
问题在于,中国是否能够避免"中等收入陷阱".所谓"中等收入陷阱",是指一国人均收入达到3,000-6,000美元后,国家生产率与收入成长停滞.
"中国若维持目前的增长轨道,那麽至2030年,中国经济规模以市场价格计算,就相当于15个今天的韩国,"他说.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
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