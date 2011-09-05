欧洲面临各种挑战 或需拿出激进措施解决危机

* 德国法院周三将对纾困基金进行裁定

* 欧洲央行周四料将讨论意大利购债计画

* 希腊周五将获知新债换旧债计画的参与意向

* 即便结果都有利,市场也不太可能就此振奋

* 面临需拿出解决危机激进方案的压力升高

记者 Andrew Torchia; 编译 张若其

路透9月4日电---欧洲本周面临一连串政治和法律考验,这些试炼有可能伤害到解决主权债危机的努力,并使各国政府需设法采取更激进解决方案的压力升高.

对于欧元区纾困基金最大金主--德国来说,一项法院裁决可能使德国政府往後无法那麽不受限地向希腊等受危机冲击的国家提供援助.

而内部对于干预债市以保护意大利看法分歧的欧洲央行,预料将重新检讨该计画.希腊则将获知已有多少民间投资者,有意参与旨在削减其3,400亿欧元债务的新债换旧债计画.

在决策者想方设法让欧元区债务缠身国家免于困难,同时还要试图重拾金融市场信心之际,这些挑战看来并不太可能使决策者的努力彻底失败.

但本周的各个事件或凸显出,欧元区恶化的政治潮流让决策者的努力有多难招架,以及欧元区17国要找出债务危机的持久解决之道还有多少路要走.

**法院裁决**

经过一年多的等待,德国联邦宪法法院周三早上将提出裁决,判定德国对希腊、爱尔兰和葡萄牙提供纾困金援是否违反德国法律及欧洲协定.

法律专家认为该法院极不可能全然阻绝德国分摊金援,但预计将赋予德国国会批准计画的更大权限.

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部分需要援助的欧元区国家,政治面也转差.欧洲央行周四将召开月度政策会议努力解决这方面问题.

上月稍早欧洲央行管理委员会不顾少数委员的反对,决议开始购买意大利政府债券,以防该国债券收益率(殖利率)激升.

欧洲央行之所以愿意介入,是基于认为意大利将很快通过一项撙节计画来重拾市场信心.但意大利总理贝鲁斯柯尼的政府的努力,却因数字争议、政策急转弯和内阁龃龉而受拖累.

现在欧洲央行将需决定是继续其购债计画,还是由于购债让意大利改革财政的压力减少,反而使情势恶化.意大利债券收益率过去一周又开始回升;部分交易商认为,欧洲央行可能刻意容许这样的事发生,以期在面对意大利时能产生影响力.

外界普遍预期未来几周欧洲央行仍将继续大量购债,因为意大利债券收益率大幅上升可能使整个区域不稳定.但其购债规模或许还不足以让意大利债券收益率维持在让人放心的水准,特别若是欧洲金融稳定机构(EFSF)援助基金的强化推迟,且该基金无法如预期地在10月接手买债.

在此同时,希腊已要求欧洲银行业者在周五下午前,表达是否愿意参与以新债换旧债的意向;并将要求这些银行在10月中前做出承诺.

希腊方面希望1,350亿欧元未偿付债券能获得交换或展期,也就是说民间部门需有高达九成的接受率.其已警告称,如果无法达到这个目标,整个计画都可能有危险.

但即使民间投资者完全接受债券交换,分析师认为再加上其他计画的措施,在未来几年也只能让希腊债务相当于国内生产总值(GDP)之比从目前的150%降至约120%或130%.因此後续希腊或许还是免不了得进行痛苦的债务重整.

**激进措施**

这有助说明为何即使本周的事件都产生有利结果,市场还是不太可能过于乐观--以及何以有愈来愈多的前任和现任决策者都正倡议采取更积进激进的应对危机措施.

意大利经济部长特雷蒙蒂周日再度呼吁发行欧元区共同债券,称此举措对解决危机至关重要.德国则以那将对财政负责的国家不公平为由,强烈抗拒此构想.

德国前总理施罗德周日呼吁创建一个"欧洲合众国(United States of Europe)",称该区域需要一个具有统一预算政策的共同政府,以避免未来发生经济危机.

施罗德表示欧盟成员国需回到谈判桌,拟定适用整个区域制度架构的新协定.

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)首席经济师Steen Jakobsen称,各国政府非常有保护欧元区的政治意愿,且可能最後采取激进行动来避免类似意大利退出欧元区等惨事的发生.

但他表示"德国需责无旁贷挑起这个担子."(完)

--译文审校 田建华

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