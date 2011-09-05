中国股市颓势难改--中金

8月19日在武汉拍到的一家证券营业所内的场景。 REUTERS/Stringer

路透北京9月5日电---中国大型投行--中金公司最新发布的A股市场研究报告称,预计9月下旬市场资金面将会明显收紧,尽管半年报业绩符合预期但股市颓势仍难改,建议投资者保持谨慎并继续控制仓位.

中金公报告称,9月末三大因素将共同抽紧市场资金.首先从10月起存准基准的调整所导致的准备金补缴量将成倍增加,其次季度末的银行存贷比等考查将大幅增加银行对存款资金的需求,最後临近"十一"长假将导致居民和企业向银行大量提取现金.

从影响流动性的其他因素看,由于经济还未出现明显下滑,距离政策实际放松的时间点仍有较长距离.市场能否靠存量资金维持当前点位的关键在于後四个月股市直接融资量的规模.

"如果今年仍像过去几年最後4个月占全年融资额比重达到40%的话,市场继续向下的可能性就不能排除."报告称.

中金并进一步预计,四季度整体市场资金面状况将持续紧张.从基础货币增速角度看,四季度基础货币增速放缓已基本确定;其次是从货币乘数的情况看,存准基准调整後会进一步压制银行信贷规模.

"今年四季度,国内市场资金面状况将自2008年四季度以来首次出现基础货币增速和货币乘数双双下滑的双杀局面.而在这种局面下对于市场乃至实体经济流动性的紧缩影响,甚至要超过上半年."报告称.

中金并援引杜邦分析称,A股非金融板块的负债水平进一步上升至历史最高水平,从结构来看流动负债占比上升,对企业未来流动性状况有所警示.

"结合上半年的盈利状况以及全年市场一致预期,我们认为2011年全年盈利增速将进一步下调至20%左右."报告提供的数据显示,上半年A股企业盈利同比增长23.6%,其中非金融板块同比增长17.2%,基本符合预期.

中国股市沪综指周一早盘收低1.6%,受上周五欧美股市大跌及银行存款保证金缴存范围令资金面料进一步承压拖累.今年以来沪综指已累计下探11.4%.(完)